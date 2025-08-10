Battlefield 6 går nu in i sin andra öppna betatesthelg, och den här gången får spelarna både mer innehåll och nya funktioner. Betan är öppen för alla och spelas på pc via Steam, Epic Game Store eller EA-appen, PS5 och Xbox Series X/S. Den första öppna testomgången kördes 9-10 augusti, nu har nästa helgoffensiv dragit igång.

Förra helgens banor, Siege of Cairo, Liberation Peak och Iberian Offensive, återvänder, men nu får de sällskap av Empire State. Spellistan utökas också med Rush, Squad Deathmatch och Closed Weapon Breakthrough utöver de tidigare Conquest-, Breakthrough-, Domination- och King of the Hill-lägena.

En av de största nyheterna är Custom Search, som låter spelare ange exakt vilka kartor och lägen de föredrar innan matchmaking. Spelet försöker sedan hitta en match som matchar önskemålen. EA påpekar att detta inte är en full serverbläddrare, men ser det som ett steg i den riktningen. Dessutom har spellistorna setts över efter feedback från första helgen. Bland annat roterar All-Out Warfare nu mellan Breakthrough, Conquest och Rush för att ge mer variation och hålla fler populära lägen aktiva samtidigt.

EA lägger också till träningsläge, en introduktion till Rush och genomgångar av andra spellägen, så att nya deltagare kan värma upp innan de kastar sig in i striderna. Båda betaperioderna innehåller särskilda utmaningar som kan låsa upp kosmetiska föremål till fullversionen av spelet.