Handel med så kallade skins och andra virtuella varor i datorspel är en enorm marknad nästan helt utan reglering eller översyn. Spelutvecklarna lämnar få garantier kring föremålen, men trots det är spelare villiga att betala stora belopp för att få precis rätt utseende på sina karaktärer, vapen och annat. I en del spel handlar det om att skaffa sig en fördel, i andra enbart om estetik.

Många spelare kan vittna om att ha blivit lurade på något sätt i den här handeln, men det hör till ovanligheterna att det leder till rättsliga efterföljder. Då och då händer det dock, och DN rapporterar om ett nytt fall från Gotland där en man kom överens med en säljare om att köpa ett visst skin i Counter-Strike.

Mannen skickade den överenskomna summan via Swish, men fick aldrig något skin. Istället för att göra en polisanmälan gick han till Kronofogden, som utfärdade ett föreläggande om att betala tillbaka pengarna eller skicka den utlovade varan. Säljaren bestred Kronofogdens beslut, och mannen tog fallet vidare till domstol.

Tingsrätten gick på mannens linje och dömer säljaren att betala tillbaka de 7 000 kronorna det handlar om, plus ränta och rättegångskostnader.