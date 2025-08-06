Epic Games antifusksystem Easy Anti-Cheat är ett av de mest använda i branschen, men har fram tills nu enbart fungerat på x86-processorer. Nu har Epic släppt en uppdatering med stöd även för ARM-baserade processorer, och den kommer till både Windows och Linux, rapporterar Tom's Hardware.

Det innebär att spelare med Copilot Plus-datorer och Amperes ARM-baserade arbetsstationer snart kommer kunna installera och spela de många spel som innehåller antifusksystemet. Några exempel är Elden Ring, Apex Legends, The First Descendant och Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Även äventyrliga Macanvändare kommer kunna utnyttja den nya möjligheten, antingen via virtualiserat Windows eller genom att installera Linux. För Linux-användare finns en lista över vilka Windows-spel med Easy Anti-Cheat som fungerar via Wine/Proton, exempelvis Elden Ring.

Andra antifusksystem som har lagt till stöd för ARM-processorer är Battleye, Denuvo och Wellbia Uncheater. Denuvo är ett av de mer använda och finns bara för Windows, även om vissa spel med systemet fungerar på Linux via Wine/Proton.