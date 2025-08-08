AMD går in i hösten 2025 med vind i ryggen. Enligt färska siffror från Mercury Research visar bolaget stark tillväxt över nästan hela x86-portföljen, men det är på desktopsidan som framgången sticker ut mest.

I en marknad som länge varit dominerad av Intel har AMD nu pressat upp sin desktop-andel till 32,2 procent av leveranserna - en ökning från 23 procent på bara ett år. Bakom uppgången ligger framför allt höga försäljningsvolymer av AM5-plattformen och Ryzen-modeller med 3D V-cache, där Zen 5-baserade modeller toppat försäljningslistor hos såväl svenska som internationella återförsäljare.

På serversidan har AMD fortsatt att öka sin marknadsandel, som nu klättrar till 27,3 procent och intäktsandelen till 41 procent. Detta är den den högsta nivån sedan de första Epyc-processorerna lanserades. Företaget pekar på stark efterfrågan från både moln- och företagskunder.

Laptopsidan är det enda segment som visar en liten tillbakagång mot föregående kvartal, ned till 20,6 procent av leveranserna och 21,5 procent av intäkterna. Trots det är det ändå en tydlig förbättring jämfört med samma period förra året. Med både Ryzen på desktop och Epyc på server som starka draglok tycks bolaget ha byggt en tillväxttakt som blir svår att stoppa under överskådlig tid.