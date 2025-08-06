Svenska Teenage Engineering släppte för några år sedan ett unikt datorchassi kallat Computer-1 som kunder själva måste sätta ihop likt en bokhylla från Ikea. Nu är företaget tillbaka med ett nytt chassi som har det uppenbara namnet Computer-2.

De största skillnaderna mot föregångaren är materialet – Computer-2 tillverkas i halvgenom­skinlig polypropylenplast – och priset. Chassit är nämligen gratis. Chassit levereras precis som föregångaren som en byggsats, men själva ytterhöljet består nu av ett enda stycke plast som användaren viker ihop ungefär som en flyttkartong, efter att ha fäst alla interna komponenter.

Förutom fästanordningar för ett mini-ITX-moderkort, en fläkt, nätaggregat och grafikkort följer fötter i silikon och ett bärhandtag med. En lite udda detalj är att moderkortet fästs ”uppochner” till höger sett från baksidan, vilket innebär att grafikkortet hamnar överst i chassit.

Föga förvånande har hela lagret av chassin ”sålt” slut på nolltid, men Teenage Engineering utlovar påfyllning flera gånger under hösten.