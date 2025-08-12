En Windows 10-användare vid namn Lawrence Klein har lämnat in en stämningsansökan mot Microsoft i Kalifornien, rapporterar Forbes.

Han äger själv två bärbara datorer som inte når upp till systemkraven för Windows 11 och anklagar företaget för att överge användare som inte kan uppdatera i syfte att tvinga dessa att köpa nya datorer som är optimerade för Microsofts AI-mjukvara.

Microsoft är medvetet om att många miljoner användare inte kommer köpa ny dator eller betala för fortsatta säkerhetsuppdateringar när Windows 10-supporten upphör i oktober. Dessa användare kommer ha en högre risk att utsättas för cyberattacker och andra hot, skriver Lawrence Kleins advokater i stämningsansökningen.

Lawrence Klein begär att domstolen tvingar Microsoft att fortsätta underhålla systemet med gratis säkerhetsuppdateringar – åtminstone på datorer som inte klarar systemkraven för Windows 11 – tills andelen Windows-användare som kör Windows 10 är under 10 procent. Enligt Statcounters senaste siffror låg andelen i juli på 43 procent globalt och 40 procent i USA.