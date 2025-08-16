I samband med Gamescom 2025 har Nvidia i vanlig ordning saker att visa upp. Denna gång är det fokus på mjukvara, samt deras tjänster Geforce Now och mjukvarusviten DLSS.

Till att börja med får Nvidias streamingtjänst Geforce Now uppgraderade servrar, som börjar rulla ut under September månad. De nya servrarna bestyckas med Geforce RTX 5080 och nya AMD-processorer med Zen 5-kärnor. Exakt vilka processorer nämns dock ej i presentationen. De nya servrarna kommer till en början vara begränsade till ett fåtal spel, men listan med spel kommer att utökas i takt med att mängden servrar ökar.

Med ny hårdvara kommer även nya funktioner. I samband med uppdateringen rullar Nvidia ut Cinematic Quality Streaming (CQS) där fokus ligger på kraftigt förbättrad bildkvalitet. Bandbredden ökar till 100 Mb/s, därtill stöds HDR10 och SDR10, YUV 4:4:4, AV1 och diverse andra förbättringar som ska ge klart förbättrad bildkvalitet och minimera mängden artefakter.

Den maximala upplösningen ökar till 5K i upp till 120 Hz, men för den som vill maximera uppdateringsfrekvensen tillkommer även stöd för 1080P-upplösning i 360 Hz med Reflex. Nvidia bygger även in stöd för Logitech-tillbehör som rattar och pedaler med haptisk feedback. För den som har en Steam Deck Oled uppdateras Geforce Now till 90 FPS på Valves handhållna enhet. För den med en LG OLED TV eller monitor kommer Geforce Now-appen på kompatibla enheter ha stöd för upp till 4k 120Hz-streaming på dessa.

På DLSS-sidan Uppdateras Indiana Jones and the Great Circle med stöd för RTX Hair under September månad, vilket ska ge förbättrad hårkvalitet när du använder Path Tracing.

Redaktionen har inte haft möjlighet att testa den uppdaterade versionen av Geforce Now ännu men kommer att återkomma med intryck så fort vi har gjort detta. Jag har sedan lanseringen av Geforce RTX 4080-servrarna haft möjlighet att testa Geforce Now rätt intensivt, och trots imponerande bildkvalitet är just artefakter i vegetation något av en akilleshäl.

Med den nya uppdateringen ser det ut som att Nvidia satsar hårt på att åtgärda just detta. De videoklipp vi har sett på det nya läget ser onekligen imponerande ut, trots att det vi har fått se hitills onekligen är ett "bästa fall"-scenario. Då Geforce Now har servrar i Sverige bäddar det för en rätt angenäm upplevelse om uppkopplingen som används är kompetent nog.

