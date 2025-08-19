Nvidia och dess partner har sänkt priserna på flera grafikkort i den nya RTX 50-serien i Europa. GeForce RTX 5090 kostar nu, enligt Nvidia:s tyska webbsida, 2 099 euro (tidigare 2 329 €), medan RTX 5080 går från 1 169 till 1 059 euro. RTX 5070 sjunker till 589 euro, medan modellerna 5070 Ti, 5060 Ti och 5060 ligger kvar på oförändrade nivåer. Den svenska sidan har dock ännu inte sett någon korrigering nedåt.

Prissänkningarna är i spannet 9–10 procent, då den amerikanska dollarn har sjunkit närmare 11 procent mot den euron det senaste halvåret, samtidigt som importtullarna i EU är lägre än i USA.

För svenska konsumenter blir bilden mer komplicerad. Kronan har försvagats något mot euron under samma period och står nu i runt 11,1 SEK per euro. Det finns alltså risk för att prisjusteringens effekt inte blir lika påtaglig utanför euro-samarbetande länder. Därtill är det oklart hur snabbt lokala återförsäljare justerar sina priser i praktiken. Tillgången på högpresterande modeller har dock förbättrats markant sedan lanseringen, vilket ökar trycket på prisanpassning.

De nordiska återförsäljare som hann återkomma till SweClockers i tid för publicering hade ännu inte fått information om lokala prisjusteringar.