Ett beslut i Tysklands högsta domstol har skapat osäkerhet kring reklamblockerare, rapporterar Cyberinsider. Frågan som har uppstått är huruvida reklamblockerare som fungerar genom att ändra hur webbplatser visas över huvud taget är lagliga.

Beslutet gäller en tvist mellan mediakoncernen Axel Springer SE och Eyeo GmbH, företaget som utvecklar webbläsartillägget Adblock Plus, en tvist som har pågått i tio år. Axel Springer har argumenterat att tillägget bryter mot den tyska upphovsrättslagen genom att förändra hur upphovsrättsskyddade webbplatser renderas.

Högsta domstolen har inte bedömt huruvida tillägget faktiskt bryter mot lagen, utan rev upp en dom fattad 2023 Hamburgs regionala domstol. Enligt beslutet har den lägre instansen inte gjort en ordentlig juridisk analys av huruvida så kallad byte code – i det här fallet Document Object Model (DOM) och CSS Object Model (CSSOM) – uppnår verkshöjd, och om reklamblockerare som Adblock Plus i så fall gör intrång på upphovsrätten genom att modifiera hur koden sedan renderas.

I ett blogginlägg skriver Daniel Nazer på Mozilla att fallet riskerar att leda till att Tyskland blir det andra landet i världen efter Kina att förbjuda reklamblockerare. Om domstolen skulle slå fast att den här typen av förändring av hur en webbplats renderas bryter mot upphovsrätten skulle det även riskera andra tillägg som exempelvis ökar läsbarheten eller hindrar spårning, skriver Daniel Nazer.