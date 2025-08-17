Ett gammalt beprövat bedrägeri har får nytt liv tack vare Googles AI-sammanfattningar och AI-chattbotar som används som sökmotorer, rapporterar Washington Post.

Det handlar om att publicera falska telefonnummer till företag som hotellkedjor och flygbolag på olika frågesajter och andra webbplatser. Bedragarnas förhoppning är att offer som letar efter de verkliga telefonnumren ska gå på bluffen, ringa det falska numret och sedan till exempel ge ifrån sig sina betalkortsuppgifter.

Enligt Mike Blumenthal, analytiker på Near Media, har den typen av bedrägeri förekommit sedan webbens barndom. Det nya är att AI-tjänster har gjort det mycket lättare att nå ut till fler potentiella offer. AI-firmornas aggressiva dammsugning av all information som är tillgänglig på det öppna internet kombinerat med språkmodellernas oförmåga att skilja på fakta och påhitt gör att sannolikheten att AI:n spottar ur sig ett falskt nummer är hög.

Även Chat GPT anger samma falska telefon­nummer som Google, och Open AI säger till tidningen att även om sidan som listade numret har tagits bort så kan det ta tid innan chattbotens information uppdateras.

Tidningen har talat med mäklaren Alex Rivlin i Las Vegas, som drabbades av bedrägeriet när han skulle boka en flygresa för att ta sig till en kryssning han redan hade bokat med Royal Caribbean. Han sökte på Google efter företagets kundtjänstnummer och ringde numret som visades i AI-sammanfattningen. Personen han talade med var trevlig och insatt, och det ringde inga varningsklockor så Alex Rivlin gav sitt kreditkortsnummer och andra uppgifter.

Nästa dag upptäckte Alex Rivlin misstänkta transaktioner på kortet, insåg vad som hade hänt och kunde spärra kortet och få transaktionerna hävda.

Lösningen för den som inte vill bli lurad är enkel: Lita aldrig på vad en AI spottar ur sig utan att dubbelkolla alla faktapåståenden.