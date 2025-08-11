Från och med den 23 augusti pausar PostNord tillfälligt alla postförsändelser med varor till USA och Puerto Rico. Anledningen är en förändring i de amerikanska tull- och tariffreglerna som får stor påverkan på internationella leveranser - särskilt för e-handlare och privatpersoner som beställer hårdvara, elektronik eller annan teknik från USA.

Bakgrunden är att USA från och med 29 augusti 2025 slopar det så kallade De Minimis-undantaget. Det är en regel som tidigare tillät införsel av varor värda under 800 USD, alternativt gåvor under 100 dollar, utan att betala tull eller skatt. När undantaget försvinner gäller istället nya krav.

Alla varuförsändelser måste förtullas innan de anländer till USA.

Undantag gäller bara för gåvor som skickas av privatpersoner och är värda under 100 USD, samt paket som deklareras till över 800 USD.

Transportören, i det här fallet PostNord, är ansvarig för att reglerna följs.

De amerikanska myndigheterna presenterade de nya detaljerna föregående vecka, vilket lämnat PostNord med kort tid att anpassa sina system och rutiner. Därför pausar bolaget nu försändelser tills en fungerande lösning finns på plats.

"Beslutet är beklagligt men nödvändigt för att säkerställa full efterlevnad av de nyligen implementerade reglerna. Vi arbetar aktivt med relevanta internationella organisationer och våra amerikanska samarbetspartners för att återuppta servicen så snart som möjligt", säger Björn Bergman, chef för Group Brand and Communication på PostNord.

Pausen gäller försändelser med varor från Sverige och Danmark till USA och Puerto Rico. Vanliga brev utan varor påverkas inte.

PostNord uppger att kunder och samarbetspartners kommer att hållas uppdaterade om utvecklingen.