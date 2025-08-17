För den som försöker hålla sig uppdaterad på de olika tillverkarnas utbud av gamingskärmar med OLED-panel är det inte lätt att hänga med i svängarna. Vi är därför inte särskilt förvånade att Asus under Gamesom 2025 tar tillfället i akt att avtäcka två nya modeller.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W är namnet på modellen som stal rampljuset. Modellen bygger på en Tandem W-OLED-panel där de dubbla lagren ska bidra med högre maximal ljusstyrka och bättre färgåtergivning. Panelens upplösning är 2 560 × 1 440 pixlar och vid den upplösningen skrivs den maximala uppdateringsfrekvensen till 540 Hz. För den som fnyser åt såna vardagliga siffror är skärmen även bestyckad med ett Dual Mode, där den kan köras i 1 280 × 720 pixlar i den mer respektabla uppdateringsfrekvensen 720 Hz.

Vidare är skärmen bestyckad med en DisplayPort 2.1a UHBR20 med en bandbredd på 80 Gb/s. Skärmens ytbehandling är en så kallad "True Black Glossy Coating", vilket enligt Asus ska bidra till djup svärta likt en blank behandling men samtidigt avvärja de värsta reflektionerna.

För den som bryr sig om skärmens design sticker den nya modellen ut med ljusa material och en transparent baksida. Exakt vad skärmen kommer att kosta eller när den dyker upp på svenska butikshyllor får dock framtiden utvisa.

