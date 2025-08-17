Google har presenterat årets Pixel 10-serie, där det mesta känns igen från tidigare år. Den stora nyheten är nya systemkretsen Tensor G5 samt magnetisk laddning via egna PixelSnap, Googles svar på Apples MagSafe.

Folden halkar efter

Precis som i fjol består serien av fyra modeller: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL och toppmodellen Pixel 10 Pro Fold. Basmodellen får ett lyft med tre kameror, medan Pro och Pro XL erbjuder bättre skärmar och högre mängd minne. Den vikbara Pro Fold får däremot inte samma kamerauppsättning som Pro-modellerna, något som sticker ut med tanke på den höga prislappen.

Alla modeller drivs av Googles nya Tensor G5, tillverkad på TSMC:s 3 nm-teknik. Google utlovar det största prestandaklivet hittills med 34 procent snabbare processor och 60 procent snabbare TPU för AI-beräkningar. Pixel 10 utrustas med 12 GB RAM medan Pro-versionerna får 16 GB.

Kameror med små förändringar

Pixel 10 får tre kameror: en 48 MP huvudkamera, 13 MP vidvinkel och ett 10,8 MP teleobjektiv med 5 gånger zoom. Pro-modellerna bjuder på högre upplösning, 50 MP på huvudkameran samt 48 MP på vidvinkel och tele. Den nya bildprocessorn i Tensor G5 kan dock innebära märkbara förbättringar vid plåtning även om kamerahårdvaran i sig inte är revolutionerande.

Pixel 10 och Pixel 10 Pro får 6,3-tumsskärmar, där Pro-varianten sticker ut med högre upplösning och LTPO-teknik och har stöd för dynamisk uppdateringsfrekvens ned till 1 Hz. Pixel 10 Pro XL växer till 6,8 tum, medan Pro Fold kombinerar en 6,4-tum stor yttre skärm med en 8-tums inre panel. Alla modeller har batterier runt 5 000 mAh med över 30 timmars batteritid.

En av de mest efterfrågade funktionerna i Pixel-serien har anlänt i Pixel 10-serien. Nämligen Magsafe, eller Pixelsnap som Google kallar funktionen. Det är en trådlös laddare du fäster på baksidan av telefonen för att ladda den trådlöst. Pro XL-varianten kan laddas trådlöst med upp till 25 W, medan resterande klarar 15 W. Med kabel är det 30 W som gäller, men Pro XL sticker också ut här med 45 W.

Nya tider med högre priser

Googles Pixelserie lade sig på en prismässig nivå som var betydligt lägre än konkurrenternas flaggskepp, men med åren har även priserna trissats upp på Pixel-fronten. Detta gäller inte helt oväntat nya Pixel 10-serien som kostar mellan 10 490 kronor och 27 690 kronor beroende på modell och lagringsutrymme. Lansering av samtliga produkter sker 28 augusti.

Priser för samtliga enheter:

Variant 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Pixel 10 10 490 kr 11 490 kr Pixel 10 Pro 12 790 kr 13 790 kr 16 190 kr 19 390 kr Pixel 10 Pro XL 14 990 kr 16 490 kr 20 590 kr Pixel 10 Pro Fold 21 990 kr 24 490 kr 27 690 kr

Ny klocka och nya hörlurar

Utöver mobiltelefoner erbjuder Google nya klockor och hörlurar. Googles nya klockor bjuder på förbättrad batteritid med upp till 40 timmar för den större modellen och 30 timmar för den mindre, eller upp till 72 timmar i batterisparläge. Laddningen går 25 procent snabbare och ger 50 procent på 15 minuter, medan laddkontakten nu sitter på sidan. Under skalet finns Snapdragon W5 med Cortex-M55 för AI-funktioner och klockan kommer i 41 och 45 mm i flera färger och band.

Pixel Buds 2a är andra generationen av Googles billigare A-serie och får ett rejält lyft med Tensor A1-chippet och aktiv brusreducering, något som tidigare varit förbehållet Pro-modellen.

Både de nya Pixel Watch-klockorna och Pixel Buds 2a släpps under hösten. Pixel Buds 2a får en prislapp på 1 799 kronor, medan klockorna kommer i olika utföranden och storlekar med priser som Google väntas avslöja i samband med säljstart.