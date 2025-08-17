I december förra året spreds uppgifter om att Valve har en ny stationär speldator i stil med Steam Deck under utveckling, ett slags själslig efterföljare till Steam Machine. I februari förnekade företaget ryktena och sa att det handlar om rena experiment, men det har inte hindrat spekulationerna, som nu dessutom får nytt bränsle.

Den experimentella datorn har kodnamnet Fremont, och nu har ett testresultat för datorn dykt upp i Geekbenchs databas, rapporterar Techspot. Uppgifterna kommer även denna gången från Brad Lynch.

Datorn har en specialdesignad AMD-processor i ”Hawk Point 2”-familjen kallad ”AMD Custom CPU 1771”, med 6 kärnor (12 trådar) och grund­frekvensen 3,2 GHz. Boostfrekvensen ligger på 4,8 GHz och processorn har totalt 22 MB cache. Den testade datorn är utrustad med 8 GB DDR5-minne med hastigheten 5 586 MT/s.

I Hawk Point 2-familjen ingår kretsar som Ryzen 8000G-serien, Ryzen 8040 Mobile och Ryzen 200-serien för bärbara. De använder Zen 4-kärnor kombinerat med RDNA 3-grafik. Enligt testdetaljerna har Fremont Radeon RX 7600-grafik, vilket antyder att AMD testar datorn med fristående grafikkrets med eget videominne.

Och testresultatet? 2 412 poäng enkeltrådat och 7 451 poäng multitrådat. Något OpenCL-resultat ingår inte.