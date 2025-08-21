för den som inte alltid orkar bära runt på en bärbar dator med ett kraftfullt grafikkort är ett externt grafikkort, eller e-GPU, ett populärt alternativ. För den som behöver ordentligt med beräkningskraft lanserar nu Gigabyte en modell som bygger på Geforce RTX 5090.

Produkten heter Aorus RTX 5090 AI Box och innehåller den fullfjädrade Geforce RTX 5090, istället för en avskalad laptop-krets. Grafikkortet hålls svalkat av en vätskekylare sammankopplad med en 240 mm-radiator och dubbla 120 mm-fläktar.

Kommunkation sker över en USB Type-C via Thunderbolt 5, där 64 Gb/s av bandbredden är dedikerad för kommunikation med grafikkortet över PCI-E Express 4.0 med fyra banor. Därtill har den stöd för USB Power Delivery på 100 W för att ladda den inkopplade bärbara datorn.

Trots att lådan ingår i Gigabytes Aorus-serie marknadsförs den som just en AI-låda. Redaktionens misstanke är dock att det går precis lika bra att spela på den som en icke AI-märkt produkt.

