Samsung har släppt två nya skärmar fokuserade på spelare som vill ha ett mellanting mellan en TV och en traditionell skärm, rapporterar Tom's Hardware. Odyssey G7 (G75F) består av två modeller på 37 respektive 40 tum som båda använder VA-paneler med hög kontrast och uppdateringsfrekvens.

Den större modellen sticker ut med upplösningen 5120 × 2160 pixlar, även kallat 5K2K och kan drivas med upp till 180 Hz uppdateringsfrekvens. Det är ovanligt snabbt med så hög upplösning. Svenskt pris är ännu inte avslöjat men i USA kostar den motsvarande drygt 14 000 kronor.

Den mindre har vanlig 4K-upplösning (3840 × 2160), 165 Hz uppdateringsfrekvens och ett pris på motsvarande cirka 10 700 kronor.

Båda skärmarna har stöd för HDR10 Plus, Freesync Premium Pro och Samsungs Coresync-funktion som kan synka LED-belysning i rummet med innehållet på skärmen. En Displayport och dubbla HDMI-kontakter med automatiskt källbyte samt ett stativ som kan höjas och sänkas, roteras och lutas rundar av specifikationslistan.