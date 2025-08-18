Under gårdagen råkade AMD av misstag ladda upp källkoden för FidelityFX Super Resolution 4, mer känt som FSR 4, på sin GPUOpen-plattform. Läckan gav teknikkunniga användare en ovanlig inblick i hur tekniken fungerar under huven. Repositoriet togs snabbt bort, men inte innan flera hann dokumentera fadäsen - och innehållet avslöjade mer än AMD sannolikt hade tänkt.

Bland filerna fanns bibliotek för 8-bitars integer-bearbetning (INT8), vilket antyder att AMD antingen har testat eller fortfarande arbetar på en version av FSR 4 som fungerar även på äldre grafikkort. Officiellt har AMD hittills sagt att FSR 4 är exklusivt för grafikkort med RDNA 4-arkitektur och Radeon RX 9000-serien, men INT8-spåren pekar på att även RX 7000-modeller med RDNA 3 kan bli aktuella i framtiden. Om AMD faktiskt planerar att bredda stödet kan det vara ett strategiskt drag för att konkurrera med Nvidias DLSS-lösning, som gjorts tillgänglig i begränsat utförande till äldre produktserier, men det är också möjligt att biblioteken bara är rester från interna tester som aldrig var tänkta för konsumenter.

Vissa har spekulerat i att filerna kunde vara kopplade till en framtida PlayStation 5 Pro-uppdatering, men allt tyder på motsatsen. Konsolen använder .PSSL-filer för sina shaders, medan de läckta biblioteken var paketerade som .HLSL - något som snarare pekar mot PC.

Utöver de tekniska detaljerna avslöjade läckan också något potentiellt mer besvärligt för AMD. Källkoden laddades upp med MIT-licens, en av de mest tillåtande open source-licenserna som finns. Det innebär att andra utvecklare rent tekniskt kan använda, modifiera och integrera delar av FSR 4 i sina egna lösningar, så länge AMD:s copyright-notis finns kvar. För AMD innebär det en risk att tappa kontrollen över tekniken och tajmingen kring lanseringen, särskilt om utvecklare börjar använda delar av koden innan FSR 4 är officiellt ute.

Det har redan funnits modprojekt som lyckats tvinga tekniken att fungera på äldre hårdvara, men det här är första gången det finns en tydlig indikation på att företaget själva experimenterar med bredare kompatibilitet. AMD har ännu inte kommenterat händelsen, men om planerna blir verklighet kan ägare av Radeon RX 6000- och RX 7000-kort se fram emot ett rejält lyft i bildkvalitet.