Noctua har tillsammans med Asus tagit fram en egen modell av Geforce RTX 5080 med kylning från den österrikiska tillverkaren. Men varför 5080 och inte 5090, har många frågat sig, och Kitguru har ställt frågan direkt till Noctua.

Företaget svarade att det gärna skulle ta fram ett RTX 5090 Noctua Edition, men tvingas avvakta på grund av kretsbrist. Tillgången på GB202, som förutom RTX 5090 även sitter i RTX Pro 6000, är svajig på grund av dessa korts popularitet för AI-beräkningar. I våras kom till exempel rapporter om hur kinesiska fabriker konverterar gråimporterade 5090-kort till blower-modeller för servrar.

Tills tillgången på kretsen stabiliseras får hugade spelare med välfyllda sparkonton nöja sig med RTX 5080 Noctua Edition, som kostar drygt 50 procent mer än de billigaste 5080-modellerna.