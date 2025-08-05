I tre år har AMD:s B650-styrkrets varit ett populärt val bland användare som vill bygga en dator till överkomligt pris utan att tumma på prestanda. I januari i år kom uppföljaren B850, och nu bekräftat AMD att det är på väg att lägga ned tillverkningen av B650.

– AMD jobbar med partnertillverkare på övergången från B650 till B850, som erbjuder bättre anslutningsmöjligheter och utökat stöd för PCI-Express 5.0. Med snabbare lagring, flexiblare expansionsmöjligheter och avancerat nätverksstöd ger B850 en framtidssäker plattform för spelare, skapare och proffs. Övergången pågår nu och lagren av B650 kommer ta slut under de kommande kvartalen, säger en talesperson för AMD till Tom's Hardware.

B850 ger totalt 36 PCI-Express-banor varav fyra är 5.0. B650 gav lika många totalt men lade inte till några ytterligare 5.0-banor utöver de som sitter i Ryzen-processorn. En annan skillnad är att B650 inte stödde PCI-Express 5.0 för den översta kortplatsen där grafikkortet brukar sitta. Båda har stöd för överklockning och liknande övriga specifikationer.

Men den största skillnaden idag är att de billigaste B650-moderkorten kostar betydligt mindre än de billigaste B850-moderkorten. Räkna alltså med dyrare budgetbyggen framöver.