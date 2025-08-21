Stationära datorer med fastlödda processorer som normalt återfinns i bärbara har funnits länge. Det är det normala i NUC-liknande datormodeller och har även förekommit på ett och annat fristående moderkort. Ett moderkort i mATX-storlek med en sådan processor är desto sällsyntare, men det är just vad kinesiska tillverkaren Aoostar har lanserat, rapporterar Tech Power Up.

Det nya moderkortet har en PCI-Express x16-kortplats plus en x4-kortplats, dubbla M.2-kortplatser för SSD:er, plats för två minnesmoduler och typiska anslutningar för hårddiskar, chassi­kontakter och annat. Kort sagt, ett helt vanligt moderkort.

Det ovanliga är alltså processorn. Istället för en sockel har moderkortet en fastlödd Ryzen 9 9955HX eller 9955HX3D. Det här är AMD:s toppmodeller för bärbara och med 16 kärnor är det riktigt rappa och strömsnåla alternativ till vanliga Ryzen-kretsar för stationära. Faktum är att 9955HX3D får högre resultat än populära Ryzen 7 9800X3D i Geekbenchs flertrådade test.

Aoostar tar motsvarande cirka 5 000 respektive 6 400 kronor för moderkortet, beroende på processor, men det är osäkert om korten kommer säljas utanför Kina.