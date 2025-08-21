Stationära datorer med fastlödda processorer som normalt återfinns i bärbara har funnits länge. Det är det normala i NUC-liknande datormodeller och har även förekommit på ett och annat fristående moderkort. Ett moderkort i mATX-storlek med en sådan processor är desto sällsyntare, men det är just vad kinesiska tillverkaren Aoostar har lanserat, rapporterar Tech Power Up.
Det nya moderkortet har en PCI-Express x16-kortplats plus en x4-kortplats, dubbla M.2-kortplatser för SSD:er, plats för två minnesmoduler och typiska anslutningar för hårddiskar, chassikontakter och annat. Kort sagt, ett helt vanligt moderkort.
Det ovanliga är alltså processorn. Istället för en sockel har moderkortet en fastlödd Ryzen 9 9955HX eller 9955HX3D. Det här är AMD:s toppmodeller för bärbara och med 16 kärnor är det riktigt rappa och strömsnåla alternativ till vanliga Ryzen-kretsar för stationära. Faktum är att 9955HX3D får högre resultat än populära Ryzen 7 9800X3D i Geekbenchs flertrådade test.
Aoostar tar motsvarande cirka 5 000 respektive 6 400 kronor för moderkortet, beroende på processor, men det är osäkert om korten kommer säljas utanför Kina.