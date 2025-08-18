Har den en processor, en skärm och någon form av inmatning? Ja, då är sannolikheten hög att någon lyckas spela Doom på den, vad ”den” än är. Senast ut i den långa raden lyckade försök att köra det klassiska spelet på hårdvara som inte alls är tänkt att användas för ändamålet är Aaron Cristophel.

Han har nämligen lyckats köra Doom på en USB-laddare, rapporterar Techspot. Modellen i fråga kommer från Anker och har en ovanligt stor skärm med upplösningen 200 × 480 pixlar. Den drivs av Synwit SWM34S som har en Cortex-M33-kärna på 150 MHz, 8 MB SDRAM och 16 MB inbyggd lagring. Det må vara skrala specifikationer idag, men är ändå betydligt mer avancerat än den 386:a med 4 MB arbetsminne som Doom krävde när det släpptes 1993.

En laddare har så klart varken mus eller tangentbord, men just den här modellen har en liten kombinerad ratt och knapp på sidan som Aaron Cristophel har lyckats programmera om till inmatningsenhet för spelet. Ratten används både för att gå framåt och bakåt och för att svänga; knappen för att skjuta och öppna dörrar.