Windows 95 fyller 30 i år. Microsoft släppte operativsystemet till datortillverkare den 14 juli 1995 och en dryg månad senare, den 24 augusti, öppnade försäljningen i butik.

Microsoft spenderade frikostigt på marknads­föringen av systemet. Där ingick bland annat en reklamfilm med Rolling Stones ”Start Me Up” som en referens till Start-menyn och en 30 minuter lång uppvisning av systemet med Jennifer Aniston och Matthew Perry från den då nya och extremt populära TV-serien Vänner.

I några länder höll datorbutiker nattöppet och kunder köade inför säljstarten vid midnatt. I New York betalade Microsoft för att lysa upp Empire State Building i Windows-loggans färger.

Lanseringen blev en kulturell sensation och sammanträffade med den första stora vågen av internetanvändning. Flera funktioner som först ingick i Windows 95, som Start-menyn och aktivitetsfältet, har naglats fast i det allmänna medvetandet. Än idag är det enkelt att se släktskapet i Windows 11.

