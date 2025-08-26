Tillsammans med ett gäng SweClockers-medlemmar drar vi till Taipei, Taiwan! Under en intensiv vecka blandas mässbesök, fabriksrundor och teknikshopping med stadspuls, nattmarknader och matupplevelser.
Nyhet: För den som vill utforska ytterligare tid går det nu att förlänga flygresan med en vecka, på begäran av flera medlemmar som har bokat.
På programmet står bland annat:
Taipei Game Show – en av Asiens största spelmässor och större än Gamescom
Företags- och fabriksbesök hos några av världens mest kända teknikvarumärken
Guang Hua Digital Plaza och andra marknader fulla av elektronik och prylar
Utflykter till teknikmarknader och lokala sevärdheter
Du finner hela innehållet på resesidan.
Medlemmar som är bekräftade är bland annat: @Simpledream, @Hcz, @Kanariefågel, @Mrwite, @Drygman, @Chainfrost, @AnteBellum, @Jackbob. Det här blir ju SweClockers-historia vi skapar!
Antalet platser är begränsat, och med hälften redan bokade börjar det nu bli ont om tid att säkra en biljett. Priset är 27 900 kr per person (delat dubbelrum). Vore kul om du också ville följa med!
Resefakta
När
27 jan - 3 feb 2026
Var
Taipei, Taiwan
Vad
Teknikresa med SweClockers
Kostar
27 900 kr (delat dubbelrum)