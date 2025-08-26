Tillsammans med ett gäng SweClockers-medlemmar drar vi till Taipei, Taiwan! Under en intensiv vecka blandas mässbesök, fabriksrundor och teknikshopping med stadspuls, nattmarknader och matupplevelser.

Nyhet: För den som vill utforska ytterligare tid går det nu att förlänga flygresan med en vecka, på begäran av flera medlemmar som har bokat.

På programmet står bland annat:

  • Taipei Game Show – en av Asiens största spelmässor och större än Gamescom

  • Företags- och fabriksbesök hos några av världens mest kända teknikvarumärken

  • Guang Hua Digital Plaza och andra marknader fulla av elektronik och prylar

  • Utflykter till teknikmarknader och lokala sevärdheter

@Emil guidar oss

Du finner hela innehållet på resesidan.

Medlemmar som är bekräftade är bland annat: @Simpledream, @Hcz, @Kanariefågel, @Mrwite, @Drygman, @Chainfrost, @AnteBellum, @Jackbob. Det här blir ju SweClockers-historia vi skapar!

Antalet platser är begränsat, och med hälften redan bokade börjar det nu bli ont om tid att säkra en biljett. Priset är 27 900 kr per person (delat dubbelrum). Vore kul om du också ville följa med!

Resefakta

När

27 jan - 3 feb 2026

Var

Taipei, Taiwan

Vad

Teknikresa med SweClockers

Kostar

27 900 kr (delat dubbelrum)

