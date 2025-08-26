Tillsammans med ett gäng SweClockers-medlemmar drar vi till Taipei, Taiwan! Under en intensiv vecka blandas mässbesök, fabriksrundor och teknikshopping med stadspuls, nattmarknader och matupplevelser.

Nyhet: För den som vill utforska ytterligare tid går det nu att förlänga flygresan med en vecka, på begäran av flera medlemmar som har bokat.

På programmet står bland annat:



Taipei Game Show – en av Asiens största spelmässor och större än Gamescom

Företags- och fabriksbesök hos några av världens mest kända teknikvarumärken

Guang Hua Digital Plaza och andra marknader fulla av elektronik och prylar

Utflykter till teknikmarknader och lokala sevärdheter

Du finner hela innehållet på resesidan.

Medlemmar som är bekräftade är bland annat: @Simpledream, @Hcz, @Kanariefågel, @Mrwite, @Drygman, @Chainfrost, @AnteBellum, @Jackbob. Det här blir ju SweClockers-historia vi skapar!

Antalet platser är begränsat, och med hälften redan bokade börjar det nu bli ont om tid att säkra en biljett. Priset är 27 900 kr per person (delat dubbelrum). Vore kul om du också ville följa med!

Resefakta

När 27 jan - 3 feb 2026 Var Taipei, Taiwan Vad Teknikresa med SweClockers Kostar 27 900 kr (delat dubbelrum)

Till bokningssajten!