Helt i linje med 2025 års rådande trend, waifus, lanserar MSI en full uppsättning hårdvara dedikerad till karaktären Mo-Loong-Gi ("drakprinsessan"), även kallad MLG. Senast under föregående vecka lanserade såväl Asus som Audio-Technica samarbeten med den virtuella idolen Hatsune Miku.

Mo-Loong-Gi är den älskade yngsta dottern till Ancient Dragon King, och denna hårdvara markerar det första kapitlet i den episka sagan om MLG-hårdvara. Inspirationen dras från hennes passionerade och nyfikna natur, vilket mynnar ut i ett märkligt rött färgschema som skär sig mot de rosa-lila-gula accentfärgerna.

Färgblinda entusiaster grämer sig säkerligen över att grafikkortet endast är en Nvidia RTX 5070 TI-modell, men om konceptet tar fart kan Mo-Loong-Gi säkerligen agera galjonsfigur för framtida flaggskepp. Chassit Pano 130R MLG Edition visar prov på lite mer framåttänk, då det har stöd för moderkort med såväl bak- som frontmonterade kontakter. Moderkortet B850 MLG Edition har dock klassiska frontmatade kontakter, 14+2+1 VRM, 5G LAN samt Wi-Fi 7-stöd.

Huruvida serien når Europa, och i förlängningen Sverige, är i skrivande stund okänt. Vi får hoppas, eller inte, att ett svar kommer inom kort.