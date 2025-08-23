Mängden olika lösningar för att försöka motverka smältande 12VHPWR-kablar är många och varierande. Den senaste varianten kommer från tillverkaren Asrock som med sin nya kabel angriper problemet på två fronter.

Dels är kabeln bestyckad med en grön kontakt som ska göra det lättare att urskilja huruvida kabeln är ordentligt isatt. Kort och gott: ser du färg är den inte korrekt ikopplad. Därtill sitter det en NTC-sensor på kabeln som en extra säkerhetsfunktion. Sensorn känner av när motståndet minskar vilket indikerar på att temperaturen har ökat.

Detta gör att kabeln behöver kopplas in till Asrocks egna nätaggregat från Taichi eller Phantom Gaming-serierna. Om detta är en lösning som kommer nyttjas av fler tillverkare än Asrock återstår att se.

Kabeln säljs för närvarande inte via Asrocks hemsida, men intresserade användare uppmanas kontakta deras lokala återförsäljare för information om tillgänglighet.