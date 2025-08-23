Användare som har installerat KB5063709 på Windows 10 har noterat mer frekventa påminnelser om att ”det är dags att uppgradera” till Windows 11, rapporterar Windows Latest.

Påminnelserna täcker hela skärmen och användaren får två val: Hämta det nya systemet direkt, eller schemalägg installationen. Det går fortfarande att avbryta och gå direkt till skrivbordet via en liten knapp nere till vänster, men även på nästa skärm varnar Microsoft för konsekvenserna av att behålla Windows 10.

Att visa den här dialogen oftare är en upptrappning från Microsofts sida mot de användare som sitter på datorer som når upp till systemkraven för Windows 11 men som ännu inte har uppdaterat. Användare på äldre datorer som inte kan uppdatera bör som tidigare slippa dessa påminnelser.