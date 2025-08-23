Under Hot Chips 2025-konferensen presenterade Intel nästa generations Xeon-familj "Clearwater Forest", byggd på företagets nya 18A-nod. Serien är helt E-core-baserad och designad för högdensitets- och skalbara servermiljöer, med fokus på energieffektivitet och massiv parallell beräkningskraft.

Clearwater Forest består av 12 CPU-chiplets med totalt 288 effektivitetskärnor, tillverkade med Foveros Direct 3D-teknik. Denna staplingsmetod kortar signalvägarna, minskar energiförluster och möjliggör större cachekapacitet. AMD har sedan tidigare implementerat en snarlik teknik på såväl server- som konsumentsidan, 3D V-Cache. Detta blir dock Intels debut, om än enbart på serversidan. Vidare använder processorerna Intels nya Darkmont-arkitektur, vilket ger upp till 17 % högre IPC , jämfört med föregående generation.

Totalt får varje processor upp till 288 MB L2-cache och 576 MB L3-cache, vilket tillsammans med den nya 12-kanaliga DDR5-8000-kontrollern ger en minnesbandbredd på upp till 1300 GB/s i tvåsocketssystem. Plattformen stöder även upp till 3 TB DDR5-minne, 192 PCIe Gen5/CXL-banor och förbättrade kommunikationsvägar, som binder ihop de 72 fyrkärniga klustren.