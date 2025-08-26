Under Computex 2025 visade Corsair upp den avlånga touchskärmen Xeneon Edge i monterad på chassit Frame 5000D. Skärmen går att montera i sidan på just Frame 5000D eller på valfria fläktplatser som stödjer 360 mm-radiator, Den går dock att montera var du vill inne i chassi då höljet är försett med magneter.

Skärmen är baserad på en AHVA-panel med en upplösning på 2 560 × 720 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 60 Hz. Vidare stödjer den fem punkters multi touch. Skärmen kopplas in via fullstor HDMI eller via en USB Type-C som har stöd för Displayport alt-mode. Antingen kan den användas som en vanlig skärm i Windows eller kopplas upp mot Corsair Icue för widgets. Vidare kan den användas mot Elgatos Stream Deck-system.

Xeneon Edge går att köpa via företagets hemsida och priset ligger på 3 149 kronor.