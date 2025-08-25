Kinesiska överklockaren ”Wytiwx” har slagit sitt eget överklockningsrekord från januari i år, för den högsta uppnådda frekvensen i en processor, rapporterar WCCF Tech.

Det nya rekordet ligger på 9 130,33 MHz och Wytiwx åstadkom det genom att överklocka en ensam P-kärna på Intels Core i9‑14900KF. Övriga kärnor låg kvar kring standardfrekvensen 3,2 GHz eller något över. Wytiwx använde moderkortet Asus ROG Maximus Z790 Apex med minne från Corsair.

Precis som svenska överklockaren Jon ”Elmor” Sandström har Wytiwx övergått från flytande kväve till flytande helium för att öka kylförmågan och uppnå en högre frekvens. Under testet var processorn inställd på spänningen 1,388 volt.

Skatterbencher har en tabell över överklocknings­rekord. Den har ännu inte uppdaterats med det nya rekordet, men ett diagram visar att överklockare mer eller mindre har slagit i ett tak de senaste 15–20 åren. Första gången någon var över 8 GHz var 2007. 5 GHz passerades bara 3,5 år tidigare och så sent som 1999 kom någon för första gången över 1 GHz.