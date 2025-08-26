För ungefär ett år sedan hjälpte vår vän Victor på det svenska tryckeriet Profile4u oss på SweClockers att ta fram denna större variant av vår populära musmatta.

Vi beställde helt enkelt för många, och nu har vi 200 stycken kvar på lager som vi vill sälja ut till självkostnadspris för att ge plats åt nya motiv och modeller. (Låter som ett billigt säljtrick, men är sanningen).

Beställ senast den 31 augusti – då bjuder vi dessutom på fri frakt på hela ordern, så länge den innehåller musmattan!

Produktfakta Storlek: 900 x 400 mm Tjocklek: 4 mm Material: Polyester Sydda kanter: ja

Köp den för 299 kr!

Önska dig en produkt med SweClockers-motiv i forumtråden!