Uppstickaren Framework lanserar en uppdaterad version av Laptop 16, nu med Ryzen AI 300-serie-processorer och stöd för Nvidia GeForce RTX 5070 via en tilläggsmodul. Grafikkortet utrustas med 8 GB GDDR7, och skall enligt Framework ge 30 til 40 procents högre spelprestanda jämfört med tidigare Radeon RX 7700S.

Den nya grafikmodulen är bakåtkompatibel och kan köpas separat för befintliga ägare av första generationens Laptop 16. Framework har även uppdaterat kylsystemet och använder sig nu av omarbetade fläktar som skall ge lägre ljudnivåer. Skärmen stöder nu G-Sync och den bakre USB-C-porten kan hantera både ström och bildsignal.

I sitt grundutförande kostar den bärbara enheten 19 929 kronor i den svenska webbshoppen, men detta innan tillbehör såsom operativsystem, arbetsminne, lagring och grafikkort tillkommer. RTX 5070-modulen kostar 8 720 kronor, medan det något mer blygsamma Radeon RX 7700S finns tillgängligt för 4 710 kronor.

Den bärbara datorn kan utrustas med upp till 96 GB DDR5-minne och 10 TB lagring, och levereras med en ny 240 W USB-C-strömadappter