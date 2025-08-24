Intel har två nya familjer av processorer för stationära datorer under utveckling. Först kommer Arrow Lake-S Refresh med högre frekvenser och andra förbättringar som ska öka prestandan och minska AMD:s försprång. Desto mer spännande är Nova Lake-S som ska komma under andra halvan av 2026.

Nova Lake-S använder en ny arkitektur med Coyote Cove P-kärnor och Arctic Wolf E-kärnor, och kommer enligt tidigare rykten erbjuda upp till 16 P- och 32 E-kärnor, plus 4 nya ”LPE”-kärnor med extra låg strömförbrukning för totalt 52 kärnor. Intel ska dessutom höja antalet PCI-Express-banor från dagens 28 till maximalt 36 med PCI-Express 5.0 och 16 med 4.0.

Nu rapporterar WCCF Tech att tulldeklarationer i NBD:s databas avslöjar att Nova Lake-S har lämnat utvecklingsstadiet och gått in i teststadiet (kretsarna listas som ”Pre-Qualification Sample” istället för ”Engineering Sample”). Det tyder på att utvecklingen fortgår som planerat och minskar sannolikheten att Intel måste skjuta på lanseringen.

Även Arrow Lake-S Refresh har synts till i NBD:s databas, men där avslöjas inga nya detaljer om dessa processorer.