Sapphire är kanske mest kända i vår del av världen för sina Radeon-baserade grafikkort, men det ser ut att bli ändring på det inom en inte allt för avlägsen framtid. Företagets B850-moderkort har nu dykt upp hos en australiensisk återförsäljare.

Detta kombinerat med en teaser från Sapphire själva verkar indikera att tillverkaren snart kommer att lansera sina moderkort utanför Asien. Likt företagets grafikkort är Sapphires moderkort AMD-Exklusiva. Modellerna rör sig primärt i instegs- och mellanklassen.

När vi besökte Sapphires bås under Computex 2025 fick vi också se företagets entusiast-modell, baserad på X870-styrkretsen, som därtill är utrustad med företagets lösning för strömförsörjning av grafikkortet på baksidan. Denna lösning kallar företaget för Phantom Link, men av vad vi sett hitills verkar det tyvärr inte dyka upp i denna utrullning av moderkort.

Möjligt är att Sapphire i första hand satsar på billigare modeller för att etablera sig på marknaden, då konkurrensen i segmentet är minst sagt välbefolkad.

Exakt när och hur Sapphires moderkort äntrar den svenska marknaden får framtiden utvisa.

