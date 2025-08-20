AMD har under konferensen Hot Chips 2025 hållit en djuplodande presentation kring RDNA 4-arkitekturen som används i Radeon 9000-serien.

Företaget går i presentationen igenom många detaljer kring RDNA 4 och hur arkitekturen skiljer sig från tidigare generationer. Det handlar bland annat om hur minneshanteringen för ray tracing styrs av mjukvaran så att alla tillgängliga register kan användas, något utvecklarna kom fram till genom att analysera registerallokering på RDNA 3.

AMD går också igenom hur den fysiska designen av RDNA 4 har gjorts mer flexibel på olika sätt. Det handlar dels om att en färdig krets kan kapas för att skapa en mindre – och mindre kraftfull – krets som kan användas i andra slutprodukter, dels om att det går att stänga av enskilda komponenter så att kretsar som inte klarar kvalitetskontrollen för att hamna i till exempel RX 9070 XT kan konfigureras om till 9060 och då klarar sig.

En stor del av presentationen ägnar AMD åt att gå igenom varför ray tracing-prestandan är så mycket högre än på RDNA 3. Ett exempel är hur RDNA 4 använder individuellt riktade så kallade bounding boxes för att hålla koll på hur ljusstrålar interagerar med omvärlden. Det gör att diagonala strålar går snabbare att beräkna.

Läs hela presentationen hos Serve the Home.