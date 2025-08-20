Lenovo laddar upp inför IFA 2025 i Berlin och mycket tyder på att företaget kommer att visa upp en helt ny generation av sin bärbara spelkonsol, just nu känd under arbetsnamnet Legion Go 2. Uppgifterna kommer från den välkända teknikläckaren Evan Blass, som brukar ha rätt när det gäller Lenovos produktlanseringar. Samtidigt har företaget schemalagt ett event under just IFA-mässan.

Den nya modellen förväntas få ett rejält lyft jämfört med första Legion Go. Under skalet sitter Ryzen Z2 Extreme, en specialanpassad APU baserad på Strix Point-arkitekturen med Zen 5-kärnor och RDNA 3.5-grafik. Grafiken drivs av Radeon 890M vilket pekar på betydligt bättre spelprestanda än tidigare.

Skärmupplevelsen ser även den ut att förbättras. Legion Go 2 väntas få en OLED-uppgradering till den tidigare 8,8 tums-panelen med 1600p-upplösning. Arbetsminnet tros vara 32 GB LPDDR5X-minne, medans lagringen landar på upp till 2 TB. Till skillnad från sin föregångare, som lanserades i två utföranden med Windows alternativt Steam OS, ser det initialt enbart ut att bli en Windows-version.

I linje med tidigare Legion Go S väntas handkontrollerna vara löstagbara och batteriet komma med högre kapacitet. Med tanke på de ryktade specifikationerna talar det mesta för en hög prislapp, men samtidigt kan modellen visa sig vara den mest kompromisslösa handhållna upplevelsen på marknaden.