I vanlig ordning inför lansering av en stor speltitel letar sig officiella systemkrav ut. I detta fall publicerar EA även en lista med vilken typ av funktioner och inställningar du som spelare kan förvänta dig.

Börjar vi med att kika på de spelets förinställda prestandaprofiler verkar det vara ett försök för att förenkla livet för de som inte är allt för intresserade av att fippla med grafikinställningar. För Ultra-inställningar i 4K UHD i 60 FPS, eller High-inställningar i 1440P med 144 FPS, rekommenderas ett Geforce RTX 4080 eller Radeon RX 7900 XTX. Därtill rekommenderas en processor av nyare snitt, samt 32 GB primärminne.

Notera att detta gäller i spelets "native"-upplösning, utan någon form av uppskalning aktiverad. Därtill har spelet stöd för uppskalning från Intel, AMD samt Nvidia - där även Multi Frame Gen kommer finnas tillgängligt från lansering.

Battlefield 6 kommer även ha stöd för både 21:9 och 32:9-bildförhållande, för de som gillar väldigt breda skärmar. För den som föredrar Steam som sin spelklient kommer Battlefield 6 ha inbyggt stöd för detta.

Pallar din dator med BF6? Diskutera i tråden!