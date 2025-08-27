Torbjörn Granlund arbetar idag på Yubico men driver även sedan början av 1990-talet det öppna källkod-projektet GMP, ett kodbibliotek för matematiska beräkningar med godtycklig precision. Hösten 2024 skaffade han en ny testdator med AMD Ryzen 9950X, men i februari i år dog plötsligt processorn.

Han fick en ny på garantin och skaffade för säkerhets skull även nytt moderkort och nätaggregat. Dessutom monterade han kylaren från Noctua enligt tillverkarens instruktioner något förskjutet åt den sida av processorn som normalt blir varmare.

Allt verkade fungera fint, men nyligen dog även den här processorn. I båda fallen visade kretsarna tecken på brännskador med färgförändringar i ett område på undersidan.

Torbjörn Granlund skriver att hans äldre testdator med Ryzen 7950X har kört samma intensiva kontinuerliga test av GMP betydligt längre och är stabil. Han utesluter inte användarfel och ifrågasätter nyttan med att placera kylaren som Noctua instruerar, eftersom det leder till ojämn fördelning av kylpastan, men påpekar att den första processorn som dog hade kylaren centrerad och det hjälpte inte.

AMD är enligt The Register i kontakt med utvecklaren och ska utreda rapporten. Tills vidare avråder Torbjörn Granlund från intensiv användning av GMP-biblioteket på alla Zen 5-baserade processorer. Hans nuvarande hypotes är att GMP:s optimerade arbetsflöde kring MULX-instruktionen kan leda till överhettning som inte upptäcks och hindras genom processorns automatiska nedklockning.