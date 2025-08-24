De senaste veckorna har användare rapporterar om SSD:er som plötsligt ”försvinner” från Windows efter att en stor mängd data har skrivits till dem.

Eftersom rapporterna började dyka upp efter Windows-uppdateringarna KB5063878 och KB5062660 har de flesta räknat med att någon bugg i dessa ligger bakom. Microsoft bekräftade rapporterna men efter en ”grundlig utredning” skriver företaget (via Bleeping Computer) att det inte har hittat någon koppling mellan uppdateringarna och de försvinnande enheterna.

Microsoft lyckades inte förmå någon testmaskin att uppvisa felet med försvinnande SSD, men har samlat in ytterligare detaljer från drabbade användare om deras datorer. Företaget ska fortsätta övervaka situationen men har inga ytterligare uppdateringar.

Tidiga rapporter pekade även ut Phisons kontroller­kretsar som en möjlig bov i dramat, men senare rapporter om felet har även gällt diskar med kontrollerkrets från andra tillverkare. Phison meddelade nyligen att företaget efter 4 500 timmars testande inte har lyckats reproducera felet.