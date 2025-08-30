Den frekvente läckaren zhangzhonghao har än en gång spått i telöven rörande kommande AMD-grafikkort. Nya uppgifter från från forumanvändaren på kinesiska Chiphell indikerar att företagets RDNA 5-baserade grafikkort kan ta ett rejält kliv framåt när det gäller rå beräkningskraft. Enligt uppgift planerar AMD att fördubbla antalet kärnor per Compute Unit (CU), från dagens 64 i RDNA 4 till 128 med RDNA 5.

Backar man bandet till juli månad skrev en annan känd läckare, Kepler_2, om fyra separata RDNA 5-modeller utrustade med 12, 24, 40 respektive 96 compute units. Med RDNA 4 valde AMD en mer nedskalad strategi med endast två grafikkretsar, Navi 48 och Navi 44. Lägger man ihop uppgifterna från respektive läckare innebär det att RDNA 5-serien kan få en flaggskeppsmodell med hela 12 288 kärnor, samt en mellanklassmodell på 5 120. Detta kan ställas mot denna generations toppmodell, Radeon RX 9070 XT, som har 4 096.

Än så länge ligger locket på från AMD:s sida, men det ser onekligen ut att bli spännande framöver för anhängare till det röda laget.