För att nå riktigt höga klockfrekvenser vid överklockning räcker det sällan med vanlig luft- eller vattenkylning. Överklockare tar till olika metoder för att öka kylningen och hålla kretsarna tillräckligt svala.

Flytande kväve och helium gäller för de mest extrema experimenten, men är inget en vanlig hemmapulare kan hålla sig med. En annan beprövad teknik är nedsänkning i en elektriskt isolerande vätska som mineralolja.

Det tyckte mannen bakom Youtube-kanalen Trashbench var tråkigt, så istället testade han att sänka ett par äldre Geforce-kort i ett bad av transmissionsolja för automatiska växellådor, kopplad till kylaren från en Dodge Journey.

Teorin var att transmissionsolja måste vara väldigt ren för att hålla växlarna smörjda, och borde därför vara tillräckligt isolerande för att inte kortsluta några kretsar på kortet. På den punkten var experimentet lyckat, och han lyckades överklocka ett GTX 1060 från 1 886 till 2 190 MHz, vilket i genomsnitt räckte till 10 fler bilder per sekund i spel som Far Cry 6 och Hitman 3, och 16 procent högre poäng i 3DMark. Resultatet i deltestet Fire Strike blev dessutom det högsta någonsin i 3DMarks databas för ett GTX 1060.

Resultaten med ett GTX 1080Ti var mindre imponerande, med omkring 7–8 procent högre resultat i olika tester.

Trashbench skriver på Reddit att han rekommenderar metoden för den som vill få sin dag förstörd och förmodligen även sin hårdvara. Transmissionsolja ”tar sig in överallt, missfärgar kablar och leder till en dagslång ångerspiral”.