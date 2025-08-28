I den senaste Steam Hardware Survey håller många trender i sig sen tidigare under året. Förändringen i mängden primärminne hos de användare som deltagit fortsätter sin tydliga trend där 16 GB länge varit den vanligaste mängden.

Jämför vi siffrorna sedan i mars är det dock uppenbart att 32 GB snart kommer att passera 16 GB som den vanligaste mängden hos Steam-användare. Detta har givetvis flera olika anledningar men i takt med att allt fler användare uppgraderar till till exempel AMD:s AM5-plattform eller köper nyare bärbara datorer är det en väntad utveckling.

Vidare ökar mängden Windows 11-användare med ungefär en halv procent, likaså ökar mängden Geforce RTX 4060-användare med ungefär en halv procent.

