Nyligen dök de första testexemplaren av Intels kommande Nova Lake-processorer upp i NBD:s databas över tulldeklarationer. Nu har även toppmodellen med dubbla chiplet-kretsar och sammanlagt 52 kärnor också setts till i databasen, rapporterar WCCF Tech.

Intels kommande toppmodell kommer enligt tidigare uppgifter ha 16 P-, 32 E- och 4 LPE-kärnor, och använder den nya LGA-1954-sockeln. Precis som Arrow Lake kommer Nova Lake sakna stöd för dubbla trådar per kärna (Hyperthreading). Enligt rykten kommer Intel släppa modeller med extra cache i stil med AMD:s 3D V‑Cache, men då enbart med en chiplet och därmed maximalt 8 P- och 16 E-kärnor.

Samtidigt har koreanska Gamma0burst publicerat en bild som visar den 52-kärniga toppmodellen med klockfrekvensen 4,8 GHz. WCCF Tech påpekar dock att det förmodligen gäller ett testexemplar av processorn, och att den färdiga produkten lär hamna över 5 GHz.