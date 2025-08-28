Enligt färska uppgifter från kinesiska branschforumet Board Channels minskar NVIDIA leveranserna av GeForce RTX 5060 och RTX 5060 Ti med 8 GB minne till sina kortpartners. Videocardz rapporterar att cirka 30 procent färre RTX 5060, respektive 15 procent färre RTX 5060 Ti, väntas framöver. Syftet tycks vara att undvika överlager, då flera återförsäljare har mer än tillräcklig tillgång, samt stabilisera prisnivåerna. Alltså att undvika priskrig i kanalen, rent konkret.

Spekulativt kan NVIDIA försöka styra efterfrågan mot modeller med mer minne, exempelvis 12 GB, eller skapa en konstgjord brist inför kommande kort i RTX 50-serien. Det kan också leda till en mer aggressiv marknadsföring av RTX 5060 Ti 16 GB och eventuella RTX 5070-modeller.

NVIDIA:s påstådda beslut kommer i en period där konkurrensen på GPU-marknaden hårdnar, särskilt i instegs- samt mellanklasssegmentet där både AMD och Intel konkurrerar. Genom att begränsa tillgången på 8 GB-modeller försöker NVIDIA sannolikt undvika att värdet på serien urholkas.

Rapporten nämner inte om nedskärningen gäller enbart stationära grafikkort eller om även laptopvarianter kan påverkas. Det innebär att konsekvenserna för den bärbara marknaden ännu är oklara.