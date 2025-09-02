AMD är mitt uppe i utvecklingen av nästa generation av RDNA-arkitekturen. RDNA 5, som även kallas GFX1300, blir en extra intressant generation eftersom både Sony och Microsoft enligt rykten kommer använda den i nästa generation spelkonsoler, utöver nya fristående grafikkort och integrerade grafikkretsar.

Flitiga rykteskällan Kepler_L2 påstår nu att AMD har valt följande kodnamn på tre olika RDNA 5-baserade grafikkretsar i Navi 5-familjen: Alpha Trion, (Ultra) Magnus och Orion (Pax).

Om namnen låter bekanta är det inte så konstigt. Det är nämligen tre Autobot-karaktärer från Transformers. Alpha Trion är en av de äldsta levande robotarna i Transformers-världen och kretsen som bär hans namn ska enligt Kepler_L2 användas i alla fristående Radeon-grafikkort med RDNA 5.

Orion Pax är namnet Optimus Prime hade innan han blev Prime, och ska enligt Kepler_L2 vara kodnamn på den krets som kommer sitta i Playstation 6. Ultra Magnus kan slutligen vara kodnamnet på kretsen som ska sitta i nästa Xbox.