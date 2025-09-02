Under Computex 2025 visade Noctua upp företagets första AIO-kylare. Nu bekräftas att österrikarna ämnar släppa kylaren under andra kvartalet 2026.

Kylaren är baserad kring Aseteks Gen 8 V2 "Emma"-plattform, vilket har en kraftigt förbättrad pump ställt mot Gen 8. För att motverka för mycket pumpljud har Noctua lagt stort fokus på ljuddämpningen på pumphuvudet. Kylaren kommer finnas tillgänglig i tre olika radiatorstorlekar på 240, 360 eller 420 millimeter och levereras tillsammans med företagets NF-A14X25 G2, alternativt NF-A12X25 G2 beroende på storlek.

På tal om just dessa fläktar kommer de att lanseras i svart Chromax Black, där NF-A14X25 G2 är först ut under fjärde kvartalet 2025. Jämte dessa lanseras även NH-D15 G2 i samma svarta utförande. För den mindre NF-A12X25 G2 får vi vänta till första kvartalet 2026. Då släpps även Antec Flux Pro Noctua edition samt datormusen Pulsar Feinman i Noctua-skrud.

I vanlig ordning kan detta givetvis komma att ändras, men vi håller tummarna här på redaktionen!

Vill du ha en brun AIO-kylare? Diskutera i tråden!