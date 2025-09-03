Microsofts första produkt var en Basic-tolk utvecklad för Intel 8080-processorn i Altair 8800, som lanserades 1975. Året efter portade Bill Gates och Ric Weiland programmet till MOS 6502-processorn. Microsoft har nu släppt version 1.1 av 6502 Basic som öppen källkod med MIT-licens.

Basic-tolken är skriven i assemblerkod och består av en enda källkodfil, m6502.asm, med 6 955 rader kod. Den har stöd för flera datorer som byggde på 6502-processorn: MOS Technology KIM-1, Ohio Scientific, Commodore PET, Apple 2 samt PDP-10 via simulering av 6502.

Commodore valde Microsoft Basic som grund för sin egen version av Basic, delvis tack vare att Microsoft gick med på att licensera programmet för en engångsavgift på 25 000 dollar. Det kan verka som en dålig affär för Microsoft, skriver Tom's Hardware, men det ledde till att tusentals Commodore-kunder stiftade bekantskap och lärde sig programmera med Microsofts mjukvara.

Version 1.1 släpptes 1978 och innehåller en del buggfixar och andra förbättringar jämfört med originalet från 1976. Bland annat ingår en fix för minneshanteraren som togs fram av Commodore-utvecklaren John Feagons tillsammans med Bill Gates.