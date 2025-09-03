Augustis uppdateringar av Windows 10, Windows 11 och Windows Server 2022 och 2025 har en bugg i hanteringen av användarbehörigheter, skriver Microsoft i ett supportdokument.

Uppdateringen innehåller en fix för säkerhets­problemet CVE-2025-50173, en sårbarhet som gjorde det möjligt att skaffa sig adminbehörighet via Windows Installer-programmet (MSI). En del av fixen handlar om att MSI:s reparationsfunktion och relaterade funktioner nu kräver adminbehörighet, precis som den ursprungliga installationen av ett program för alla användare på en dator.

Buggen innebär att gränssnittet som ska dyka upp för adminkonton när ett program ber om höjd behörighet även kan dyka upp för vanliga konton, men eftersom dessa inte är administratörer kan de inte godkänna. Om användaren kör ett program som i sin tur kör ett MSI-reparationskommando utan att visa någon dialog kommer programmet vägra starta och visa ett felmeddelande. Det gäller till exempel Office Professional Plus 2010, skriver Microsoft.

Användare kan stöta på buggen bland annat genom att själva försöka köra reparations­kommandon som msiexec /fu , i flera program från Autodesk (bland annat AutoCAD) och när de installerar program som konfigurerar sig för varje användare.

Microsofts föreslagna lösning tills utvecklarna har tagit fram en buggfix för buggfixbuggen är att om möjligt köra drabbade program och funktioner som administratör.