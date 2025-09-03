Under IFA-mässan visade Lenovo upp den beryktade Legion Go 2, med det officiellt mindre tungrullande namnet Lenovo Legion Go (8.8”, 2), en direkt uppföljare till företagets handhållna speldator. Modellen behåller den 8,8 tum stora pekskärmen och de löstagbara handkontrollerna, men får en rad uppgraderingar under skalet - inklusive den nya AMD Ryzen Z2 Extreme-processorn, upp till 32 GB LPDDR5X-minne och förbättrade TrueStrike-kontroller med Hall-effektsjoysticks.

Dessvärre sänks skärmupplösningen sänks från 2 560 × 1 600 i originalet till 1 920 × 1 200, men företaget menar att beslutet leder till att fler spel kan hålla en jämn bildfrekvens. Skärmen har därtill variabel uppdateringsfrekvens mellan 30 och 144 Hz, vilket ytterligare förbättrar spelupplevelsen.

Specifikationer Lenovo Legion Go 2

Processor

Upp till AMD Ryzen Z2 Extreme

Grafik

Upp till AMD Radeon 890M

Minne

Upp till 32 GB LPDDR5X-8000

Lagring

Upp till 2 TB PCIe Gen 4 M.2 2242, + microSD (2 TB)

Skärm

8,8 tum 144 Hz OLED pekskärm, 1 920 × 1 200

Batteri

74 Whr

Anslutningar

2 × USB-C, 3,5 mm hörlursuttag, microSD

Trådlöst

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Mått

295,6 × 136,7 × 42,25 mm
Utan kontroller: 206 × 136,7 × 22,95 mm

Vikt

921 gram

Pris

16 250 kronor

Lansering

September 2025

De löstagbara TrueStrike-kontrollerna har fått en mer ergonomisk design med förbättrad knapp-layout, och Hall-effektsjoysticks som minskar risken för drifting - alltså att kontrollen driver i en riktning utan input från användaren.

Framtiden för entusiaster av handhållen gaming ser minst sagt ljus ut med, eller snarare OLED-svart. Föredrar du att spela på språng?