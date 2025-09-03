Under augusti månad skrev vi om Nvidias stundande uppgradering av Geforce Now. Genom företagets blogg har vi nu fått ett datum - den 10 september börjar utrullningen. Blackwell RTX gör entré i molnet och tar prestandan upp till Geforce RTX 5080-klassen. Uppgraderingen innebär högre upplösningar, snabbare bildfrekvenser och lägre latens än tidigare, med möjlighet att streama i 5K upp till 120 fps, 1440p i 240 fps och 1080p i upp till 360 fps.

Samtidigt utökas spelbiblioteket med 17 nya titlar under månadens gång. Även det hett eftertraktade Hollow Knight: Silksong släpps för streaming.

Med kraften från Blackwell RTX närmar sig tjänsten upplevelser som tidigare varit förbehållna lokala, högpresterande datorer, men utan krav på dyr hårdvara. Frågan är om uppgraderingen lyfter spelupplevelsen - det skall redaktionen undersöka närmare.

Totalt omfattar biblioteket nu över 2 200 spel redo att spelas direkt via molnet, utan nedladdningar eller installationer.