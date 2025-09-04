Bose har släppt en uppgraderad version av sina bästa hörlurar, Quietcomfort Ultra, rapporterar The Verge. Andra generationen av de brusreducerande hörlurarna lägger framför allt till stöd för lossless-ljud med möjligheten att ansluta dem direkt till en dator eller annan ljudkälla med USB Type‑C och lyssna helt utan konverteringar mellan olika ljudformat.

Det här är något som redan finns i bland annat Apples Airpods Max (sedan de bytte från Lightning till USB Type‑C), men fortfarande saknas i konkurrenten Sonys senaste modell WH-1000XM6.

Precis som Sony-lurarna har Bose kvar en analog hörlurskontakt för anslutning till analoga källor, men i teorin kan anslutning via USB ge ännu klarare ljud då signalen bara konverteras från den okomprimerade PCM-signalen i exempelvis en WAV-fil till elektriska signaler i hörlurarnas inbyggda DAC.

Bose har inte avslöjat svenskt pris eller datum för säljstart. Hörlurarna går att förbeställa i bland annat USA, där de blivit 20 dollar dyrare, och i Storbritannien där priset är oförändrat.